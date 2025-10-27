Над Брянской областью сбили восемь беспилотников
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередную попытку обстрелять Брянскую область. Над регионом были ликвидированы восемь дронов, сообщает Минобороны РФ.
Противник атаковал Брянскую область в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени.
За этот период дежурными средствами ПВО были уничтожены восемь беспилотников самолетного типа, запущенные представителями киевского режима.
На момент публикации заметки информации о разрушениях или пострадавших не поступало.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.