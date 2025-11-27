Над Белгородом сработала система ПВО: в небе прогремела серия взрывов
ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Белгород
В ночном небе над Белгородом и прилегающими территориями произошла масштабная работа систем противовоздушной обороны, сообщает источник РИАМО.
По предварительным данным, расчеты ПВО уничтожили несколько воздушных целей, что сопровождалось мощными хлопками и яркими вспышками. Очевидцы сообщают о примерно десяти громких взрывах, которые разбудили жителей города.
Власти ввели режим ракетной опасности для Белгорода, Белгородского округа, Шебекино и Шебекинского округа.
На текущий момент официальная информация о возможных разрушениях, пострадавших или последствиях отражения воздушной атаки отсутствует.
