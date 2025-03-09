На Запорожье ВСУ ударили по больнице и вышке сотовой связи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) систематически наносят удары с помощью беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры. Так, в Каменке-Днепровской Запорожской области представители киевского режима атаковали больницу и неработающую вышку сотовой связи, сообщает ТАСС .

Позднее при обследовании территорий в Каменке-Днепровской нашли в центре города невзорвавшийся боеприпас. Опасный предмет будет изъят компетентными специалистами, которые направились к нему.

«В период времени с 01:00 мск по 05:00 мск по территории Каменско-Днепровской больницы было осуществлено четыре атаки неустановленных БПЛА, предположительно дронов-камикадзе. В результате атаки осколочные повреждения получили фасад хирургического отделения, аптека, приемный покой и автомобиль», — сообщили в администрации города.

Утром 9 марта около 10:00 по московскому времени противник нанес еще один удар по городу. На этот раз целью стала вышка сотовой связи, которая уже давно не функционировала. Жертв среди населения удалось избежать.