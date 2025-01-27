На западе Украины прогремели взрывы
В Ивано-Франковске несколько раз за ночь прогремели взрывы
Фото - © РИА Новости
В Ивано-Франковске на западе Украины несколько раз за ночь прогремели взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
«В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов», — говорится в нескольких сообщениях.
О пострадавших и разрушениях информации нет.
В регионе объявляли воздушную тревогу.
Ранее российские силы ПВО сбивали украинские беспилотники в Орловской, Воронежской и Тверской областях.