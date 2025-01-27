На западе Украины прогремели взрывы

В Ивано-Франковске несколько раз за ночь прогремели взрывы
Спецоперация

Фото - © РИА Новости

В Ивано-Франковске на западе Украины несколько раз за ночь прогремели взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

«В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов», — говорится в нескольких сообщениях.

О пострадавших и разрушениях информации нет.

В регионе объявляли воздушную тревогу.

Ранее российские силы ПВО сбивали украинские беспилотники в Орловской, Воронежской и Тверской областях.