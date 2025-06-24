На Украине объявлена массовая воздушная тревога

В Киеве и Одессе раздались взрывы

По данным украинских СМИ, взрывы прозвучали в Киеве и Одесской области, а воздушная тревога была объявлена сразу в семи регионах страны, сообщает РИА Новости.

Тревожные сирены зазвучали с 21:37 до 23:37 по московскому времени в Киеве, Киевской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Онлайн-карта министерства цифровой трансформации Украины зафиксировала массовое оповещение о воздушной опасности на значительной территории страны.

Очевидцы сообщают о работе систем ПВО в киевском небе, однако подробности о возможных поражениях и жертвах пока не поступали.