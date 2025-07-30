На СВО погибла молодая красавица-оператор БПЛА с позывным Белка

В Тверской области прошли похороны 31-летней российской военнослужащей Дарьи Трофимовой с позывным «Белка». Девушка служила оператором БПЛА в зоне спецоперации на Украине, сообщает Life.ru со ссылкой на сообщение группы «Вышний Волочек — говорим и показываем» в соцсети «ВКонтакте».

В некрологе говорится, что Трофимова погибла при исполнении служебного долга. Местные власти рассказывали, что Белка служила дроноводом и доставляла еду и медикаменты российским военным, участвующим в боях.

Церемония прощания и похороны Трофимовой прошли 30 июля. Она покоится на кладбище в деревне Ермаково.

«Она была не просто солдатом, она была настоящим героем, которой отдал свою жизнь за мир и безопасность нашей Родины», — следует из публикации.