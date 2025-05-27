В селе Юнаковка Сумской области уничтожен один из ключевых полевых командиров радикальной организации «Правый сектор»* Владимир Скляр, известный под позывным «Череп». Об этом заявил РИА Новости председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сославшись на собственные источники в приграничных районах.

По данным Рогова, ликвидированный боевик длительное время курировал деятельность запрещённой в России группировки на территории Сумской области, координируя диверсионные группы и террористические акты против мирного населения.

«Этот человек лично участвовал в карательных операциях против местных жителей, сохранявших лояльность к России», — подчеркнул представитель движения.

Информация о ликвидации Скляра появилась на фоне обострения ситуации в приграничных районах Украины, где в последние недели фиксируются регулярные диверсионные вылазки боевиков. Официального подтверждения от киевских властей пока не поступало, однако местные источники сообщают о повышенной активности силовых структур в районе Юнаковки.

Уничтожение полевого командира может серьёзно ослабить оперативные возможности радикалов в ключевом приграничном регионе.

*Организация запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного Суда РФ.