На предприятии Можайского округа участник СВО встретился с трудовым коллективом

Перед сотрудниками предприятия АО «Книгоэкспорт» выступили участник специальной военной операции, председатель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Николаевич Князев и социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Юрьевна Аксенова. Об этом сообщила пресс-служба администрации Можайского муниципального округа.

В ходе беседы Александр рассказал о тех ситуациях, с которыми пришлось столкнуться лицом к лицу, о мужестве и стойкости российских бойцов, а также о том, какую поддержку военные чувствуют от гражданского населения. Он подчеркнул, что в настоящее время все его родные братья защищают нас в зоне специальной военной операции,

«Каждая посылка, каждое письмо, каждая мысль о наших ребятах — это не просто моральная поддержка, это настоящий стимул для бойцов», — отметил Александр.

Коллектив предприятия с большим вниманием слушал нашего героя, задавал вопросы и выразил искреннюю благодарность за его подвиг. В завершении мероприятия желающие смогли лично пообщаться с участниками встречи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.