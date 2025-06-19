На пасеке в Клину устроят выходные для семей участников СВО с детьми

Пасека «Золино» в городском округе Клин приглашает клинские семьи участников СВО с детьми на проект «Сладкие выходные для мамы». Мамы смогут в течение дня отдохнуть от постоянной заботы о детях и разгрузить нервную систему на занятиях с профессиональными психологами, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Тренинг «управление эмоциями» поможет научиться бороться со стрессом. Детьми в это время займутся аниматоры. Ребятам предложат эстафеты и посиделки у костра. Будет и экскурсия по пасеке, где владелица КФХ «Золино», пчеловод в шестом поколении Мария Губакина расскажет и покажет детям, откуда берется мед и как правильно ухаживать за пчелами. На мастер-классе детей научат делать свечи из натуральной вощины.

Днем всем гостям пасеки предложат фермерский обед.

На протяжении дня мамы будут рядом с детьми, но отдыхать отдельно от них, чтобы немного разгрузить нервную систему и расслабиться. Многодетная мама Мария Губакина считает, что делать это обязательно нужно.

Регистрация на мероприятие проводится через Клинский фонд «Защитники Отечества». Участие бесплатное.

Праздник состоится 22 июня, начало в 11:30. Как добраться до пасеки участникам также подскажут в Клинском фонде «Защитники Отечества» по телефону +79035500445.

Пасека располагается в Подмосковье, в деревня Золино (Клинский район) на территории барской усадьбы Золино-Никольское.

КФХ «Золино» уже дважды получило грант от Правительства Московской области «Агростартап». В 2022 году средства губернаторской премии были направлены на развитие пасеки. А в 2024 году средства гранта были направлены на организацию на пасеке точки агротуризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.