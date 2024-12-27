«Мы скоро победим!»: журналисты получили вдохновляющие открытки из Кремля
Фото - © РИА Новости
Накануне Нового года российские журналисты получили уникальные поздравительные открытки из Кремля, которые внушают надежду на скорое окончание конфликта на Украине. Хотя конкретные сроки не были названы, одно слово привлекло внимание — «скоро», сообщает «Царьград».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отправил эти открытки, поздравив журналистов с наступающим Новым годом.
«Мы скоро победим! Будьте здоровы, счастливы и успешны. С наступающим Новым годом! Ваш Песков», — отмечается в открытках.
Важно отметить, что президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров на своих пресс-конференциях отказывались от того, чтобы называть сроки завершения специальной военной операции, подчеркивая отсутствие давления на военных.
Тем не менее открытки от Пескова могут свидетельствовать о том, что конфликт действительно приближается к разрешению, если не считать их простым ободряющим посланием.
Кроме того, будущий президент США Дональд Трамп, вступающий в должность в январе, планирует разрешать конфликт через мирные переговоры. Хотя действующая администрация этому противодействует, даже она, похоже, принимает реальность скорого окончания боевых действий. Байден не включил расходы на Украину в оборонный бюджет следующего года, что существенно ослабляет поддержку Киева.
Ситуация на фронте также указывает на возможное завершение конфликта. Военные Украины теряют позиции в Донбассе, и эксперты предсказывают последние попытки киевских сил. Тем не менее это не изменит общего исхода.