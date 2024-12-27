Накануне Нового года российские журналисты получили уникальные поздравительные открытки из Кремля, которые внушают надежду на скорое окончание конфликта на Украине. Хотя конкретные сроки не были названы, одно слово привлекло внимание — «скоро», сообщает «Царьград» .

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отправил эти открытки, поздравив журналистов с наступающим Новым годом.

«Мы скоро победим! Будьте здоровы, счастливы и успешны. С наступающим Новым годом! Ваш Песков», — отмечается в открытках.

Важно отметить, что президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров на своих пресс-конференциях отказывались от того, чтобы называть сроки завершения специальной военной операции, подчеркивая отсутствие давления на военных.

Тем не менее открытки от Пескова могут свидетельствовать о том, что конфликт действительно приближается к разрешению, если не считать их простым ободряющим посланием.

Кроме того, будущий президент США Дональд Трамп, вступающий в должность в январе, планирует разрешать конфликт через мирные переговоры. Хотя действующая администрация этому противодействует, даже она, похоже, принимает реальность скорого окончания боевых действий. Байден не включил расходы на Украину в оборонный бюджет следующего года, что существенно ослабляет поддержку Киева.

Ситуация на фронте также указывает на возможное завершение конфликта. Военные Украины теряют позиции в Донбассе, и эксперты предсказывают последние попытки киевских сил. Тем не менее это не изменит общего исхода.