Мужчина пострадал при ударе FPV-дрона в Белгородской области
Белгородская область подверглась атаке ВСУ. Из-за удара беспилотников пострадал мирный житель, сообщает оперативный штаб региона.
В городе Шебекино FPV-дрон попал в коммерческий объект. Из-за этого травмы получил мужчина — у него слепые осколочные ранения бедер и спины. Пострадавшего доставили в городскую больницу № 2 в Белгороде.
«На месте атаки поврежден автомобиль», — отметили в оперштабе.
Кроме того, в Шебекинском округе в результате атак ВСУ повреждены частный дом и автомобиль. В Грайворонском округе загорелся частный дом — пожарные его уже потушили, также поврежден коммерческий объект и пять частных домов.
В Краснояружском округе БПЛА сдетонировал на территории социального объекта, в результате чего повреждено ограждение.
