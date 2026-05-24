Мужчина пострадал при ударе FPV-дрона в Белгородской области

В городе Шебекино FPV-дрон попал в коммерческий объект. Из-за этого травмы получил мужчина — у него слепые осколочные ранения бедер и спины. Пострадавшего доставили в городскую больницу № 2 в Белгороде.

«На месте атаки поврежден автомобиль», — отметили в оперштабе.

Кроме того, в Шебекинском округе в результате атак ВСУ повреждены частный дом и автомобиль. В Грайворонском округе загорелся частный дом — пожарные его уже потушили, также поврежден коммерческий объект и пять частных домов.

В Краснояружском округе БПЛА сдетонировал на территории социального объекта, в результате чего повреждено ограждение.

