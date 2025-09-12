Может находиться в Испании: что известно о матери летчика-предателя Кузьминова

Инна Кузьминова, мать летчика-предателя Максима Кузьминова, скорее всего сейчас находится в Испании, хотя после отъезда из России она перестала выходить на связь с родными и знакомыми, сообщает RT .

Женщина принимала участие в опознании тела сына и выразила недовольство тем, что испанские органы власти не передают его для погребения.

Выяснилось также, что Инна покинула Россию за 7 месяцев до предательского поступка своего сына. Изначально ее вылет в Москву из Владивостока был запланирован на 10 января 2023 года, но впоследствии по неким обстоятельствам она перенесла дату на 14-е число. Согласно рассказу ее знакомой, о предстоящем отъезде женщина предупредила близких в новогоднюю ночь.

Российский летчик Максим Кузьминов перешел на сторону ВСУ, угнав вертолет и убив своих сослуживцев. За это он получил крупное денежное вознаграждение и вид на жительство в Евросоюзе.

В феврале перебежчик был застрелен на парковке перед домом в испанском городе Вильяхойоса, где он проживал. Согласно информации CBS News, захоронение предателя произвели в анонимной могиле.