Можайский округ отправил гуманитарную помощь военным в прифронтовые госпитали

Можайский городской округ передал гуманитарный груз для российских военнослужащих, который направили в прифронтовые госпитали и Краснознаменск, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Из Можайского округа отправили гуманитарную помощь для российских военных. В состав груза вошли 10 коробок Можайского молока, 26 комплектов термобелья, более 500 пар теплых носков, сладости, письма с пожеланиями, новогодние украшения и русско-народные куклы, которые сшили студенты местного техникума.

Часть помощи направили в двадцать один прифронтовой госпиталь в зоне специальной военной операции, остальное — в военный госпиталь Краснознаменска. Творческий коллектив «Калинка» также отправится в госпиталь, чтобы провести концерт для бойцов.

Передачу груза организовала и сопровождала социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова. Она поблагодарила жителей, школьников, студентов, старост населенных пунктов и директора завода «Можайский» за участие в сборе помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.