сегодня в 14:19

Мотоциклы, средства связи и дроны отправили в зону СВО из Люберец

На территории АО «Люберецкий Водоканал» городского округа Люберцы состоялась передача гуманитарного груза для нужд военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, с последующей отправкой на Краснолимановское направление. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В состав груза вошло все необходимое по запросу воинской части, действующей на Краснолимановском направлении: мотоциклы, технологическое оборудование — средства связи, дроны, элементы технических приспособлений для экипировки бойцов, а также одежда и аксессуары, обеспечивающие безопасность и комфорт наших защитников», — отмечается в сообщении Люберецкого отделения ассоциации ветеранов СВО.

Бойцы поблагодарили всех неравнодушных граждан, принявших участие в сборе гуманитарной помощи.

Гуманитарный груз был сформирован при поддержке главы округа Люберцы Владимира Волкова, руководителя Люберецкого отделения ассоциации ветеранов СВО Александра Кулагина и генерального директора АО «Люберецкий Водоканал» Евгения Клейнбурда.

Представители Люберецкого отделения ассоциации ветеранов СВО продолжают активную работу по сбору и отправке гуманитарной помощи для поддержки мирного населения, военнослужащих и добровольцев в зоне СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.