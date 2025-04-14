«Мосволонтер» и столичные школьники помогают бойцам СВО

Глава ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит заявил, что школьники, учителя и родители принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи в проекте «Москва помогает» для бойцов в зоне специальной военной операции, сообщает газета «Известия» .

По его словам, волонтерская деятельность развивается в более чем 460 образовательных учреждениях, в том числе школах №1542 и №2005 и Измайловской школе №1508.

Ребята рисуют для военных открытки и пишут письма, отправляют гуманитарную помощь уже более 3 лет. Школа №1586 отправляет гуманитарную помощь жителям Луганской области и раненым, а участники отряда «Звезда» из школы №922 собрали уже более 100 коробок с лекарствами, предметами гигиены и теплой одеждой.

Школы №1541 и №1542 поучаствовали в акции «Соберем ребенка в школу» и направили в новые регионы страны наборы с канцелярией, рюкзаки и стартовые школьные наборы.