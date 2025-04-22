«Мострансавто» приглашает участников СВО пройти профпереподготовку для водителей

«Мострансавто» предлагает участникам спецоперации пройти программу бесплатной профессиональной переподготовки на категорию D при трудоустройстве. Бойцам предлагают широкий спектр вакансий, в том числе должности водителей и технических специалистов, сообщили РИАМО в пресс-службе предприятия.

Участники специальной военной операции нуждаются в поддержке. Ее оказывает «Мострансавто». Предприятие готово предоставить бойцам возможности для профессиональной реализации в транспортной отрасли Подмосковья, также предусмотрены программы обучения.

«Поддержка участников СВО — это не просто социальная ответственность для нас, но возможность быть благодарными людям, которые защищали страну, и помочь найти свое место в гражданской жизни», — сообщили в пресс-службе «Мострансавто».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.