Мособлэнерго восстановит 48 км электросетей для жителей ДНР в 2026 году

Специалисты Мособлэнерго в 2026 году продолжат капитальное строительство и реконструкцию электросетей в Новоазовском районе ДНР, чтобы обеспечить надежное электроснабжение социальных объектов и жилых домов, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

В 2026 году специалисты Мособлэнерго продолжат работы по восстановлению и модернизации энергетической инфраструктуры в населенных пунктах Новоазовского района Донецкой Народной Республики. Основное внимание уделят обеспечению стабильного электроснабжения школ и детских садов. В планах — проектирование и строительство новых электрических сетей для семи образовательных учреждений, включая монтаж трансформаторных подстанций мощностью 400 и 630 кВА, а также прокладку воздушных и кабельных линий напряжением 0,4 и 10 кВ. Завершить эти работы планируется к 30 апреля 2026 года.

Кроме того, в поселке Широкино проведут капитальный ремонт более 48 км воздушных линий электропередачи, а в селах Гусельщиково и Маркино реконструируют трансформаторные подстанции с прокладкой новых линий общей протяженностью свыше 200 метров. Окончание всех работ, включая прохождение экспертизы и приемку объектов, запланировано до конца 2026 года.

Реализация проектов позволит повысить надежность электроснабжения, создать условия для работы социальных учреждений и улучшить качество жизни местных жителей. Полковник запаса, участник программы «Герои Подмосковья» Вячеслав Артемов отметил, что восстановление энергетики — важный шаг к возвращению мирной жизни на освобожденных территориях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.