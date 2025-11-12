Gо инициативе подмосковной «Единой России» Мособлдума продлит льготу по транспортному налогу для участников СВО. Об этом в ходе публичных слушаний по проекту бюджета региона сообщил замсекретаря подмосковного отделения партии «Единая Россия», зампредседателя регионального парламента Олег Рожнов.

Как отметил парламентарий, обращения по этому поводу уже поступали в приемные «Единой России», а также во время личных приемов депутатов фракции.

«Мы видим, что льгота достаточно востребована, ею пользуется порядка 4 тысяч наших героев. Поэтому мы планируем принять этот закон и продлить эту льготу на 2026 год. Это повлечет за собой выпадающие доходы в бюджете региона, но это наказ наших защитников, поэтому мы его обязательно учтем и выполним», — подчеркнул Олег Рожнов.

Помимо этого, будет расширена и категория транспортных средств, попадающих под льготу, — с 200 до 250 л. с., добавил депутат.

Он напомнил, что Мособлдума приняла закон об освобождении участников СВО от уплаты транспортного налога в апреле 2023 года. Льгота распространяется на один легковой автомобиль.

В ноябре 2024 года региональный парламент расширил категорию транспортных средств, на которые она распространяется — со 150 л. с. до 200 л. с. В нынешнем феврале льгота стала действовать для всех участников СВО, в том числе бойцов добровольческих формирований, сотрудников Росгвардии, полиции.

Льгота предоставляется вбеззаявительном порядке. Если в налоговом уведомлении она не учтена, необходимо обратиться в налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика, МФЦ, по почте либо лично.

Также участники СВО могут обратиться в Общественные приемные «Единой России» в Московской области. Узнать о порядке их работы и записаться на личный прием депутатов можно по телефону 8(495)106-05–50.