Московскую область на фестивале «Кубок мужества» будут представлять ветераны СВО из Ленинского округа

Четыре участника спецоперации из Ленинского городского округа в составе команды Подмосковья отправились в Омск для участия в спортивном фестивале «Кубок мужества». Проводить и выразить поддержку бойцам пришли как депутаты Совета депутатов, члены Ассоциации ветеранов СВО, представители военно-патриотического центра «Стратегия», фонда «Защитники отечества», так и их близкие. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Мы испытываем гордость за этих ребят. Они проявили свою силу не только в боевых условиях, но и в спортивных состязаниях, завоевав лидерство на региональном этапе. Они демонстрируют высокий уровень подготовки нашего округа, являясь примером настоящих мужчин. Желаем им удачи и победы на федеральном уровне», — подчеркнула депутат Совета депутатов Марина Садр-Амели.

В программу «Кубка мужества» включены шесть спортивных дисциплин: парабокс, настольный теннис, пауэрлифтинг, метание ножа, фехтование на инвалидных колясках и гиревой спорт. Григорий Тюпко, Иван Редлер, Руслан Абушаев и Андрей Фомин будут бороться за призовые места.

«Скажу прямо, победа достанется сильнейшему. Я буду соревноваться в трех дисциплинах: метание ножа, гиревой спорт и поднятие тяжестей. Спорт дает энергию для дальнейшего движения. Я воспринимаю эти соревнования как праздник, тем более, что у меня сегодня двойное торжество: сегодня я забрал жену с ребенком из роддома, а теперь еду на соревнования, где надеюсь занять призовое место. Благодарю за поддержку», — поделился Иван Редлер.

В дополнение к спортивной программе, для участников подготовлена насыщенная образовательная программа, включающая общение с экспертами и лекции.

«Спорт помогает не только восстановить физическую форму, но и улучшить эмоциональное состояние наших ребят. Сегодня многочисленная группа поддержки из Ленинского округа пришла поддержать наших спортсменов. Наши мысли с ними и мы будем их поддерживать», — прокомментировала руководитель военно-патриотического центра «Стратегия» Елена Перепелица.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.