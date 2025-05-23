Московский суд заочно арестовал командира украинской бригады по делу о теракте

Украинский офицер объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме

Как следует из материалов дела, военачальнику инкриминируют статью 205 УК РФ (террористический акт).

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента возможного задержания на территории России или экстрадиции. В настоящее время Коробка объявлен в международный розыск.

Ранее украинский командир уже фигурировал в розыскных списках — сначала в межгосударственном формате, а затем в международном. В обвинительных документах подчеркивается, что уголовное преследование связано с его предполагаемой причастностью к преступлениям террористического характера.

Решение о заочном аресте принято в рамках расследования, которое российские следственные органы ведут в отношении ряда украинских военнослужащих. Ранее аналогичные меры применялись к другим командирам ВСУ, обвиняемым Москвой в военных преступлениях.

Эксперты отмечают, что данный шаг носит в первую очередь символический характер, поскольку реальная перспектива экстрадиции украинского военного представляется маловероятной в текущих политических условиях. Однако это позволяет формально закрепить обвинения на международном уровне.