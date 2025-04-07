Московский бизнесмен отправит бойцам СВО посылку с тушенкой

сегодня в 11:30

Предприниматель из Москвы собрал посылку с тушенкой на фронт

Участник московской ярмарки фермерских товаров Василий Ушаков собрал посылку с говяжьей тушенкой для бойцов СВО в ЛНР, сообщает газета «Известия» .

Предприниматель, который привозит в Москву различные товары из Сибири — мясо диких животных, рыбу, ягоды, травяные чаи, не в первый раз отправляет продукты для российских солдат одного из подразделений в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«Оправляли различные гуманитарные грузы — от кроссовок до средств личной гигиены, а сейчас собрали ящик тушенки», — рассказала бизнесмен.

По его словам, он считает такую помощь своим долгом и хочет показать пример другим российским предпринимателям.