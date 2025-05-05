Морпех с позывным Боцман рассказал об освобождении поселка Горналь под Курском

Военнослужащий морской пехоты Черноморского флота с позывным Боцман рассказал об освобождении населенного пункта Горналь в Курской области, взятых трофеях и профессионализме российских морпехов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На опубликованном видео военнослужащий демонстрирует образцы трофейного вооружения противника. По его словам, бойцы ВС РФ заполучили большое количество западного вооружения и боеприпасов ВСУ различного типа.

«Штурмовая винтовка немецкого производства 2024 года выпуска. Она дается подготовленным профессионалам, которые с этим оружием, с немецким оружием, вновь зашли на нашу русскую священную землю», — рассказал Боцман.

Морпех добавил, что в 2025 году украинские военнослужащие были выбиты и уничтожены, так же как и их неонацистские предки-вдохновители. Большинство западного вооружения и боеприпасов ВСУ было добыто при освобождении поселка Горналь в курском приграничье.

Участники СВО — граждане с активной жизненной позицией. На сегодняшний день настоящий патриот — это тот, кто сделал сознательный выбор, не остался в стороне и принял решение поступить на военную службу по контракту для защиты свой страны.

Такие люди понимают, что Родина нуждается в них, и в критический для страны момент сделают все, чтобы защитить семью, близких и родных, и, конечно, свое Отечество. Они идут защищать интересы России, не ставя никаких условий.

Защита Отечества — долг и обязанность каждого гражданина, каждого мужчины. Любовь к Родине — незыблемая ценность, которая не может проявляться лишь на словах, ее надо подтвердить конкретным делом.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

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В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора. Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в подмосковном центре добровольцы могут получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.