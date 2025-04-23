Мордвинцев: проект «Герои Подмосковья» дает бойцам чувство востребованности

Герои, защищающие Россию на специальной военной операции, уже доказали свою верность Родине. После выполнения воинского долга очень важно помочь им вернуться к мирной жизни. Программа «Герои Подмосковья» — возможность для бойцов сделать гораздо больше, рассказал глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев.

Он подчеркнул, что для многих из них возвращение домой может быть непростым испытанием. Поэтому задача властей — помочь бойцам чувствовать себя полноценными и востребованными членами общества. Мордвинцев уверен, что каждый из них может внести ценный вклад в развитие региона.

«Программа „Герои Подмосковья“ — возможность для наших бойцов сделать гораздо больше. Она дает ветеранам то, чего им больше всего не хватает после возвращения к мирной жизни — чувство востребованности и реальные возможности применить полученный опыт в гражданской сфере: в управлении, логистике, решении муниципальных задач», — рассказал Мордвинцев.

По его словам, для героев это не просто проявление благодарности, а конкретные инструменты — обучение, стажировки, карьерные перспективы. Проект не только помогает ветеранам, но и укрепляет регион, обеспечивая его мотивированными специалистами с уникальными навыками.

«В Можайском округе мы видим востребованность в реализации программы. Уже сейчас мы активно вовлекаем ветеранов СВО — с момента старта проекта заявки отправили уже пять можайцев», — заключил глава муниципального округа.

Программа «Герои Подмосковья»

Программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» для бойцов СВО стартовала в Московской области. Проект дает возможность военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить успешную карьеру в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа «Герои Подмосковья» была создана по личному поручению президента России Владимира Путина. Основная цель проекта — помочь военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, найти свое место в мирной жизни и реализовать профессиональный потенциал.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил глава региона.

Прием заявок на участие в программе продлится до 30 апреля. Затем участникам нужно пройти онлайн-тестирование, которое будет проводиться в два этапа: основной поток — с 1 по 4 мая, дополнительный — с 26 по 29 мая. Следующий этап — собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля.

Обучение по программе профпереподготовки начнется 15 сентября 2025 года и продлится ровно год — до 15 сентября 2026 года. Программа реализуется в очно-заочном формате и полностью бесплатна для участников. После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья либо будут включены в кадровый резерв.

Программа «Герои Подмосковья» представляет собой уникальный образовательный проект, который сочетает в себе получение качественных знаний с реальными возможностями для профессионального роста и трудоустройства. Она помогает участникам СВО успешно адаптироваться к гражданской жизни и реализовать свой потенциал.