сегодня в 19:17

Мопед с двумя мирными жителями наехал на взрывчатку под Брянском, мужчина погиб

В селе Кирилловка Климовского района мопед с мужчиной и подростком наехал на сброшенное с украинского дрона взрывное устройство и подорвался. Мужчина получил смертельные травмы и погиб на месте, а подросток попал в больницу, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В результате трагедии, к сожалению, мужчина погиб на месте. Второй пассажир мотоцикла — подросток 2008 года рождения получил серьезные минно-взрывные ранения ног», — рассказал губернатор.

Юному пациенту в больнице оказали помощь. Медики делают все возможное, чтобы подросток выздоровел как можно скорее.

Богомаз выразил соболезнования близким погибшего мужчины, а также подчеркнул, что семье будет оказана вся необходимая материальная помощь и другая поддержка.

Губернатор Брянской области попросил население быть максимально внимательными, так как представители киевского режима часто действуют бесчеловечно и подло. В случае обнаружения подозрительного предмета Богомаз рекомендовал звонить по короткому номеру «112».