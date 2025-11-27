Молодогвардейцы Фрязина продолжают плести маскировочные сети для бойцов СВО

сегодня в 15:11

Активисты фрязинского отделения «Молодая Гвардия Единой России» продолжают работу по поддержке военнослужащих, задействованных в зоне специальной военной операции. В рамках данной деятельности молодогвардейцы организовали регулярные мероприятия по изготовлению маскировочных сетей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работа осуществляется совместно с инициативной группой «Покров», что демонстрирует эффективное взаимодействие общественных объединений городского округа Фрязино. Проведение таких мероприятий стало постоянной практикой, способствующей консолидации граждан вокруг значимых общественно-политических задач.

Администрация городского округа Фрязино отмечает социальную значимость данной инициативы и выражает благодарность всем участникам процесса. Подобные проекты свидетельствуют о высоком уровне гражданской ответственности и патриотической позиции молодежи муниципального образования.

Организаторы призывают жителей городского округа присоединиться к реализации данной инициативы. Совместными усилиями возможно существенно увеличить объем помощи, направляемой военнослужащим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.