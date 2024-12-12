Молодежь Богородского округа встретилась с участником СВО

В центре «ПРО МОЛОДЕЖЬ» Богородского округа состоялось гражданско-патриотическое мероприятие в рамках проекта «Диалоги с Героями». С ребятами из подмосковного колледжа «Энергия» встретился участник СВО Евгений. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как рассказал специально приглашенный гость, на спецоперацию пошел, потому что не мог оставаться в стороне.

Боец рассказал ребятам о себе, вспомнил о наиболее сложных заданиях и боях, о том, что поддерживало на фронте и как важно чувствовать поддержку земляков.

Встреча проходила в формате живой беседы. У ребят была возможность прямого диалога с участником исторических событий современной России.

Встреча оставила у ребят яркое впечатление. На конкретном примере они увидели, что настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость, любовь к Родине — это качества патриота и настоящего гражданина России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.