«Молодая Гвардия Единой России» организовали адресное поздравление детей из семей бойцов СВО

«Молодая Гвардия Единой России» городского округа Лосино-Петровский совместно с «Единой Россией», «Волонтерами Подмосковья » и «Волонтерами Победы» организовали адресное поздравление детей из семей бойцов специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Активисты в образе Деда Мороза и Снегурочки посетили детей, подарив им тепло и внимание.Это поздравление было знаком внимания, когда дети окунились в волшебство праздника, а их мамы, позабыв о повседневных хлопотах, с радостью встретили гостей.

Дед Мороз и Снегурочка внимательно слушали стихи, которые им старательно подготовили и рассказали дети, и поделились о своих увлечениях, успехах, занятиях спортом, музыкой. К концу визита детям раздали подарки, которые были наполнены разными сладостями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.