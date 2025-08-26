Мобильный экскаватор для бойцов в зоне СВО передали из Солнечногорска

Партию технического оборудования отправили военнослужащим на фронт из Солнечногорска. Для выполнения боевых задач были закуплены аккумуляторы для дронов, элементы питания для раций и тепловизоров, сотни разъемов и адаптеров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме того, повезли мобильный экскаватор, который будут использовать при строительстве защитных сооружений, и сцепление для внедорожника.

«Эта помощь — результат огромной работы наших волонтеров и предприятий. Каждый аккумулятор — это чей-то вклад, каждая деталь — это шанс уберечь жизнь нашего бойца», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Все необходимое было приобретено по просьбам защитников. Такой запрос поступил от них в Солнечногорское отделение Ассоциации ветеранов СВО Московской области во время волонтерской поездки.

«Техника послужит ребятам. Те задачи, для которых она приобреталась, будут выполняться в полном объеме», — отметил руководитель Солнечногорского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Иван Цыбуля.

Оказать поддержку бойцам можно в центре ассоциации ветеранов СВО в Солнечногорске. Он расположен в доме 22А по улице Красной, 1 этаж (здание торгового центра «Солнечный»).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.