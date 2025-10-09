сегодня в 22:04

МО РФ: ВСУ при отступлении подорвали аммиакопровод «Тольятти — Одесса» в ДНР

Украинские военнослужащие при отступлении подорвали аммиакопровод «Тольятти — Одесса» на территории ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инцидент произошел в четверг в районе 2,5 км восточнее населенного пункта Русин Яр. При попытке снизить темп российского наступления бойцы ВСУ заминировали ответвление аммиакопровода «Тольятти-Одесса».

Около 13:05 подразделения ВСУ покидали район и совершили подрыв аммиакопровода. На опубликованных кадрах видно, как из поврежденного трубопровода происходит выброс остатков аммиака.

В оборонном ведомстве добавили, что в результате подрыва пострадавших среди российских военнослужащих нет.

Трубопровод «Тольятти — Одесса», протяженность которого составляет 2417 км, служит для транспортировки аммиака из РФ в Европу. Около 40% протяженности аммиакопровода пролегает через территорию Украины.

