Многодетная мать из Башкирии отправилась на СВО

Татьяна, мать троих детей из башкирского города Агидель, подписала контракт с Минобороны и отправилась на СВО. Она служит старшей медсестрой фронтового госпиталя, сообщил глава администрации горокруга Денис Ирназаров в социальной сети «ВКонтакте» .

Женщина служит в медицинской роте имени Ахмеда Давлетова. В зоне спецоперации ей дали позывной Звезда.

По словам руководителя городского округа, его землячка оказывает медицинскую помощь раненым российским военным и занимается организационной работой в госпитале.

«У меня нет наград и грамот. Для меня самая главная награда — это залеченные раны бойцов, их радостные и благодарные лица, когда они встают на ноги и готовы вернуться к боевым товарищам, чтобы дальше приближать Победу», — сказала Звезда.

В июне 2023 года Татьяна подписала контракт и начала участвовать в спецоперации. До этого она работала медсестрой в Уфе и старшей медсестрой в поликлинике Агидели.