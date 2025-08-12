Мишустин утвердил территории, где можно получить статус ветерана боевых действий

«В список территорий, прилегающих к районам, где проходит Специальная военная операция, и которые подверглись атакам со стороны вооруженных формирований Украины, вошло 11 административно-территориальных образований. Соответствующее распоряжение подписано», — отмечается на официальном сайте правительства.

В соответствии с опубликованным распоряжением, в этот список вошли: Республика Крым, город Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области, города-курорты Анапа и Геленджик, а также город Новороссийск.

Согласно обновленной версии федерального закона «О ветеранах», утвержденной президентом России Владимиром Путиным в апреле 2025 года, военнослужащие, сотрудники силовых структур и добровольцы, принимавшие участие в отражении вторжения в Курскую область и пресечении вооруженных провокаций на территориях, указанных в списке, получили возможность получить статус ветерана боевых действий.

Кроме того, военнослужащие и участники добровольческих формирований, получившие инвалидность в результате ранений, контузий или увечий, получили право на оформление статуса инвалида боевых действий, сообщается на сайте правительства.