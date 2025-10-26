Мирный житель погиб под Белгородом из-за удара БПЛА ВСУ

После очередных обстрелов БПЛА ВСУ погиб мирный житель. Еще один был ранен, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области.

В населенном пункте Илек-Кошары в Ракитянском районе украинский беспилотник ударил по грузовой машине. Водитель был тяжело ранен. Его отвезли в больницу. Там врачи не смогли его спасти.

Также был ранен мужчина в хуторе Масычево в Грайворонском округе после удара беспилотника ВСУ по легковой машине. Водитель получил минно-взрывную травму и баротравму.

Белгород и Белгородский район оказались под массированными атаками БПЛА ВСУ. В Белгороде после падения обломков сбитого беспилотника повреждения получила машина.

