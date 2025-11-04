В результате артиллерийского обстрела, открытого украинскими вооруженными силами по Голой Пристани, зафиксирована гибель гражданского лица. За прошедшие сутки украинские подразделения произвели 60 обстрелов населенных пунктов, расположенных на левобережье Днепра в Херсонской области, используя артиллерийские орудия и беспилотные летательные аппараты, сообщает РИА Новости .

По словам представителя экстренных служб, 37 артиллерийских ударов были нанесены ВСУ в дневное время по поселениям на левом берегу Днепра в Херсонской области. Ночью было зафиксировано еще 18 артиллерийских атак со стороны украинской армии, а также 5 ударов, осуществленных боевыми расчетами ВСУ с использованием беспилотников.

В общей сложности, за 24 часа войска киевского режима совершили 60 атак на населенные пункты, находящиеся на левом берегу. В итоге один мирный житель получил смертельные травмы.

Под огнем украинской артиллерии оказались 11 населенных пунктов, включая Голую Пристань, Днепряны, Алешки, Каховку, Новую Каховку, Саги, Горностаевку, Каиры, Заводовку, Казачьи Лагери и Корсунку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.