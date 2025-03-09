Минобороны: за ночь ВС РФ сбили 88 украинских беспилотников

В промежутке с 20:00 8 марта до 07:00 9 марта украинские боевики попытались нанести удары по территории России. Атаку противника удалось отразить, сообщает Минобороны РФ.

За ночь ликвидировали 88 беспилотников противника. 52 из них вывели из строя над Белгородской областью.

13 беспилотников уничтожены под Липецком. Девять дронов вывели из строя в Ростовской области, восемь в Воронежской, три над Астраханской. Еще по одному БПЛА ликвидировали под Курском, Краснодаром и Рязанью.

Ранее жители Рязани сообщили о взрывах рядом с нефтезаводом.