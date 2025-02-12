В Николаево-Дарьино Курской области от ВСУ смог спастись только один мужчина

В селе Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области от ВСУ смог спастись только один мужчина, все остальные были убиты украинцами, сообщает ТАСС .

Село шесть месяцев находились в украинской оккупации. После освобождения населенного пункта выяснилось, что там почти не осталось мужчин — ими прикрывались военные ВСУ.

«В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные», — рассказали в ведомстве со ссылкой на рассказ местных жителей.

Село было освобождено в конце января 2025 года, оставшихся жителей эвакуировали российские десантники.