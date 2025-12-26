сегодня в 18:18

Минобороны: средства ПВО за 4 часа сбили 24 БПЛА над Крымом и Черным морем

Российские системы противовоздушной обороны сбили во второй половине дня 24 украинских беспилотника. Инциденты произошли в Крыму и над прилегающими морскими территориями, сообщили в Минобороны .

Военные специалисты сообщили, что атака продолжалась с 13:00 до 17:00 по московскому времени. За этот период дежурные расчеты ПВО отразили массированную атаку беспилотной авиации противника.

Всего защитники уничтожили 24 летательных аппарата самолетного типа. Большая часть дронов была перехвачена непосредственно над полуостровом, остальные сбиты в море.

По данным военного ведомства, 14 беспилотников ликвидированы над крымской территорией, еще 10 аппаратов уничтожены над черноморской акваторией. Информации о последствиях атаки не поступало.

