Минобороны: сбиты девять украинских беспилотников

Девять украинских БПЛА уничтожены за полтора часа над регионами России

Девять украинских БПЛА уничтожены за полтора часа над Белгородской, Орловской и Курской областями и Крымом, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

С 20.50 до 22.25 ПВО уничтожила шесть БПЛА над территорией Белгородской области и по одному - над территориями Крыма, Орловской и Курской областей, — сказано в сообщении российского военного ведомства.

О пострадавших и повреждениях на земле информации нет. Ранее власти ряда регионов объявили об опасности атак БПЛА.

Вечером в субботу ПВО сбила три дрона ВСУ над Крымом.