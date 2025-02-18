Российские войска взяли под полный контроль село Ямполовка в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в регулярной сводке. 17 февраля ВС России также освободили населенные пункты в Харьковской и Курской областях.

Ямполовку освободили бойцы группы войск «Запад», показавшие решительность в боях. В зоне ответственности группировки за сутки уничтожили более 205 украинских военных, два американских бронетранспортера М113, пять орудий полевой артиллерии, в том числе «натовской», а также другую технику противника.

Накануне оборонное ведомство отчиталось о взятии Фиголевки в Харьковской области. Российские армейцы также вернули контроль над курским селом Свердликово, находящимся в 11 км от Суджи.

Между тем за минувшую ночь над Россией перехватили пять украинских беспилотников.