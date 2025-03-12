Минобороны РФ: за ночь средства ПВО уничтожили 21 беспилотник ВСУ над Россией

Всего за ночь уничтожили 21 беспилотник противника. 12 дронов вывели из строя в Брянской области, два в Курской.

По одному беспилотнику уничтожили под Калугой и в Крыму. Пять БПЛА вывели из строя над Черным морем.

Ранее сообщалось, что ночью 11 марта украинские боевики устроили самый массированный налет беспилотников за время СВО. Был атакован, в том числе, и Московский регион.