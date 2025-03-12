Минобороны РФ: за ночь средства ПВО уничтожили 21 беспилотник ВСУ над Россией
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Ночью украинские боевики вновь попытались нанести удары по территории России. Атаку противника успешно отразили отечественные средства противовоздушной обороны, сообщает Минобороны РФ.
Всего за ночь уничтожили 21 беспилотник противника. 12 дронов вывели из строя в Брянской области, два в Курской.
По одному беспилотнику уничтожили под Калугой и в Крыму. Пять БПЛА вывели из строя над Черным морем.
Ранее сообщалось, что ночью 11 марта украинские боевики устроили самый массированный налет беспилотников за время СВО. Был атакован, в том числе, и Московский регион.