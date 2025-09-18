Минобороны РФ: средства ПВО сбили 106 беспилотников ВСУ за сутки

За прошедшие сутки дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и ликвидировали 106 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Авиация, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ нанесли огневое поражение объектам энергетики ВСУ, местам хранения и цехам производства БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников противника в 142 районах проведения СВО.

Всего с начала спецоперации российские военнослужащие уничтожили 667 самолетов, 283 вертолета, 84 971 беспилотник, 628 ЗРК, 25 157 танков и других боевых бронемашин, 1 592 боевых машин РСЗО, 29 668 орудий полевой артиллерии и минометов противника.

Вооруженные силы РФ продолжают наступление в зоне проведения специальной военной операции.