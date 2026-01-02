Минобороны РФ опровергло ракетный удар по Харькову

Утверждения о том, что 2 января российские войска нанесли удар по Харькову, не соответствуют действительности. Российская армия не планировала и не осуществляла атак с использованием ракет или авиации в пределах городской черты Харькова, сообщает Минобороны РФ .

Судя по видеозаписям очевидцев, размещенным украинскими СМИ, эпицентр взрыва находился в торговом центре «Персона» по адресу улица Олеся Гончара, 2.

На видеозаписях видно, что за несколько секунд до взрыва в здании наблюдалось сильное задымление, происхождение которого не установлено, что указывает на высокую вероятность детонации боеприпасов ВСУ, хранившихся в торговом центре.

Заявления киевских властей о якобы «российском ударе по Харькову» направлены на то, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от зверского теракта, совершенного украинскими военными против мирных жителей в населенном пункте Хорлы Херсонской области в ночь на 1 января.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что общее число жертв атаки ВСУ на кафе в Хорлах выросло до 28 человек, а общее число пострадавших от случившегося — до 60 человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.