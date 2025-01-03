Минобороны РФ: ночью российские войска ликвидировали 22 беспилотника ВСУ

Украинские боевики ночью вновь попробовали нанести удары по объектам на территории России с помощью беспилотников. Атаку противника отразили средства ПВО, сообщает Минобороны РФ.

Российские солдаты сбили 22 беспилотника ВСУ. 10 БПЛА ликвидировали над Брянской областью.

По четыре беспилотника вывели из строя под Орлом и Ростовом-на-Дону. Два БПЛА уничтожили над Белгородской и по одному над Липецкой, Волгоградской областями.

Ранее сообщалось, что после атаки украинских беспилотников по Ростову-на-Дону разрушений не оказалось.