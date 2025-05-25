Минобороны РФ: 880 военных и 120 мирных жителей вернулись из украинского плена

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан вернулись из украинского плена. Договоренности в части обмена, достигнутые делегациями РФ и Украины в Стамбуле, выполнены в полном объеме, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня, 25 мая, с подконтрольной Киеву территории возвращены еще 303 российских военнослужащих. Им оказывается вся необходимая помощь», — сказал Фомин.

Он подчеркнул, что в ближайшее время вернувшиеся из украинского плена военнослужащие отправятся на Родину из Республики Беларусь. Всего с 23 по 25 мая с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан.

Генерал-полковник добавил, что договоренности в части обмена, достигнутые российской и украинской делегациями в ходе переговоров в Стамбуле, были выполнены Москвой в полном объеме. Российская сторона рассчитывает, что масштабный обмен пленными позволит продолжить обсуждение мирного урегулирования конфликта.

16 мая в Стамбуле в ходе первого раунда возобновившихся мирных переговоров РФ и Украина договорились произвести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000».