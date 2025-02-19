Минобороны показало видео удара «Искандера» по расчету ВСУ в Сумской области

Пресс-служба Минобороны РФ показала кадры уничтожения расчетов украинской армии в лесу в Сумской области. Для этого использовали ракетный комплекс «Искандер».

На опубликованных Минобороны кадрах, снятых с БПЛА, видно, как расчет ОТРК «Искандер» поражает место сосредоточения артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Боромля Сумской области.

После поражения объектов украинские солдаты бросаются в рассыпную. Некоторые из них садятся в автомобиль и сбегают.

Ранее украинские военнослужащие нанесли удар по последнему функционирующему пункту обмена пленными и погибшими между Россией и Украиной. В результате обстрела пострадали три сотрудника таможни.