Минобороны показало, до каких городов России долетят украинские дроны и ракеты

Минобороны России на слайде к брифингу начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова показало карту зоны досягаемости дальнобойных орудий, имеющихся у армии Украины. На слайде продемонстрировано, какие города РФ могут оказаться под атакой украинских войск, сообщает ТАСС .

Из опубликованных данных следует, что французская ракета класса «воздух-земля» AASM-250 HAMMER может поражать цели на расстоянии 60 километров, американские баллистические ракеты ATACMS и англо-французские Storm Shadow/SCALP-EG — 300 километров, а беспилотник Tekever AR3 — 1000 километров.

Судя по слайду, в зоне досягаемости ракет AASM-250 HAMMER находится Белгород. Американская баллистика ATACMS способна долететь до Севастополя, Ростова-на-Дону, Луганска, Донецка, Россоши, Воронежа, Курска, Орла, Брянска и Белгорода. Португальский беспилотный аппарат способен достичь все перечисленные выше территории, а также Краснодар, Ставрополь, Элисту, Астрахань, Волгоград, Саратов, Тамбов, Пензу и Самару.

В 2024 году российские системы ПВО сбили свыше 27 000 беспилотников самолетного типа, 215 ракет ATACMS и 86 Storm Shadow/SCALP, докладывал министр обороны России Андрей Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии ведомства. Глава МО также заявлял, что в ходе спецоперации на Украине российская ПВО зарекомендовала себя как высокоэффективную.