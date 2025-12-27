Минобороны: Купянск находится под контролем российской армии

Как сообщает военное ведомство, российские силы проводят операции по очистке города от оставшихся подразделений ВСУ. В данный момент продолжается проверка зданий и подвалов на наличие групп противника.

Командир одной из рот заявил, что ситуация в городе стабильная, а подразделения продолжают выполнять задачи по обеспечению безопасности.

В течение последних суток российская армия отразила пять атак со стороны ВСУ, при этом не потеряв контроля над территорией. Украинские войска понесли потери в виде пятнадцати единиц техники и более 20 человек.

