Минобороны: Купянск находится под контролем российской армии
Фото - © РИА Новости
Купянск остается под контролем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад», сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.
Как сообщает военное ведомство, российские силы проводят операции по очистке города от оставшихся подразделений ВСУ. В данный момент продолжается проверка зданий и подвалов на наличие групп противника.
Командир одной из рот заявил, что ситуация в городе стабильная, а подразделения продолжают выполнять задачи по обеспечению безопасности.
В течение последних суток российская армия отразила пять атак со стороны ВСУ, при этом не потеряв контроля над территорией. Украинские войска понесли потери в виде пятнадцати единиц техники и более 20 человек.
