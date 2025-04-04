Минобороны: киевский режим за сутки 6 раз атаковал российские энергообъекты

За прошедшие сутки украинские военнослужащие 6 раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Так, 3 апреля в 23:28 по Москве украинский ударный беспилотник атаковал газопровод низкого давления в пгт Белая Березка Трубчевского района Брянской области. В результате атаки ВСУ было прекращено газоснабжение мирных жителей.

4 апреля в 00:36 дрон ВСУ ударил по внутреннему газопроводу низкого давления МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» в Брянской области. Газоснабжение бытовых абонентов было прекращено.

В 05:05 украинский дрон-камикадзе атаковал распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО «Газпром газораспределение Тамбов» в городе Котовске Тамбовской области. Прекращено газоснабжение бытовых абонентов.

В 07:10 боевики киевского режима обстреляли энергообъект филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» в Брянской области. В результате обстрела противника без электричества остались жители Климовского района.

В 08:00 украинские военнослужащие обстреляли энергообъект филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» в Брянской области. Без электричества остались десятки потребителей Климовского района.

Кроме того, в 08:10 по Москве украинский ударный беспилотник атаковал энергообъект филиала ПАО «Россети Центр» — «Липецкэнерго» в Новониколаевке Липецкой области. Жители Липецкого района остались без электроэнергии.

Ранее Генштаб ВСУ заявил, что интенсивность боев между российскими и украинскими войсками сократилась почти вдвое. При этом в Киеве отметили, что ВС РФ «продолжают сосредотачивать усилия» на торецком и покровском направлениях.