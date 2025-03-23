Минобороны: более 500 бойцов составили потери ВСУ в зоне группировки «Центр»
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Подразделения «Центральной» группировки войск в ходе активных наступательных действий освободили от ВСУ населенный пункт Срибное в Донецкой Народной Республике (ДНР), потери противника составили свыше 500 человек, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ходе боевых действий были ликвидированы формирования трех механизированных, егерской, четырех штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, центра сил специальных операций «Восток», а также двух бригад нацгвардии вблизи н. п. Миролюбовка, Зверево, Троицкое, Красноармейск, Котлино, Новопавловка, Удачное и Новосергеевка ДНР.
В результате боевых действий киевский режим потерял более 500 человек живой силы, 4 боевых бронемашины, 7 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
Ранее российские войска в ходе наступления взяли под контроль населенный пункт Степовое в Запорожской области.