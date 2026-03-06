Минобороны: 83 украинских дрона сбили ночью над Россией

Спецоперация

Фото - © РИА Новости

Минувшей ночью над шестью регионами РФ. Черным и Азовским морями перехватили 83 беспилотника ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Аппараты уничтожили дежурными средствами ПВО.

56 БПЛА ликвидировали над Крымом, по семь — над Воронежской областью и Азовским морем, пять — над Черным морем, четыре — над Курской областью, два — над Краснодарским краем, по одному — над Астраханской и Белгородской областями.

Ранее в Алешках Херсонской области ВСУ атаковали людей беспилотниками. Погибли два мирных жителя.

