Минобороны: 83 украинских дрона сбили ночью над Россией
Фото - © РИА Новости
Минувшей ночью над шестью регионами РФ. Черным и Азовским морями перехватили 83 беспилотника ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Аппараты уничтожили дежурными средствами ПВО.
56 БПЛА ликвидировали над Крымом, по семь — над Воронежской областью и Азовским морем, пять — над Черным морем, четыре — над Курской областью, два — над Краснодарским краем, по одному — над Астраханской и Белгородской областями.
Ранее в Алешках Херсонской области ВСУ атаковали людей беспилотниками. Погибли два мирных жителя.
