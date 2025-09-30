сегодня в 08:35

Минобороны: 81 украинских дрон сбили над регионами РФ за ночь

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией России 81 беспилотник ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Все сбитые украинские дроны были самолетного типа.

Из них 26 БПЛА ликвидировали в небе над Воронежской областью, а 25 — над Белгородской областью.

Еще 12 беспилотников сбили в Ростовской области, 11 — над территорией Курской области, 7 — Волгоградской области.

